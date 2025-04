Sono 22 i ragazzi selezionati dal ct Scarpa per il doppio test match in programma martedì 8 e giovedì 10 aprile

Dopo aver affrontato il mese scorso la Germania a Coverciano (due sconfitte: 3-2 e 3-1), la Nazionale Under 16 tornerà in campo per un doppio test amichevole contro i pari età della Cechia, in programma martedì 8 (ore 15) e giovedì 10 aprile (ore 11) a Blšany.