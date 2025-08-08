FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Italia U17, doppio test amichevole contro l’Albania: Inter, c’è un convocato

ultimora

Italia U17, doppio test amichevole contro l’Albania: Inter, c’è un convocato

Italia U17, doppio test amichevole contro l’Albania: Inter, c’è un convocato - immagine 1
Il ct Franceschini ha selezionato 22 calciatori per le sfide in programma martedì 12 agosto e giovedì 14 agosto
Fabio Alampi Redattore 

Inizierà dal Centro Tecnico Federale di Coverciano la stagione della Nazionale Under 17, che affronterà l'Albania in un doppio test amichevole, in programma martedì 12 agosto (ore 18, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) e giovedì 14 agosto (ore 11).

Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2009, eccetto due classe 2010: il difensore della Juventus Alessandro Ghiotto e il centrocampista della Roma Mattia Guaglianone.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Emanuele Giaretta (Juventus);

Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Rocchetti (Juventus), Samuele Pirola (Inter);

Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Edoardo Biondini (Empoli), Thomas Corigliano (Juventus), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Guaglianone (Roma), Samuele Pisati (Como);

Attaccanti: Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Daniele Petrone (Milan).

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA