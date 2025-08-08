Inizierà dal Centro Tecnico Federale di Coverciano la stagione della Nazionale Under 17, che affronterà l'Albania in un doppio test amichevole, in programma martedì 12 agosto (ore 18, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) e giovedì 14 agosto (ore 11).
Italia U17, doppio test amichevole contro l’Albania: Inter, c’è un convocato
Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2009, eccetto due classe 2010: il difensore della Juventus Alessandro Ghiotto e il centrocampista della Roma Mattia Guaglianone.
L'ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Emanuele Giaretta (Juventus);
Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Rocchetti (Juventus), Samuele Pirola (Inter);
Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Edoardo Biondini (Empoli), Thomas Corigliano (Juventus), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Guaglianone (Roma), Samuele Pisati (Como);
Attaccanti: Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Daniele Petrone (Milan).
