Italia U18, i convocati per il test con la Spagna: 3 i calciatori dell’Inter

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Niccolò Fortini (Fiorentina), Eddy Nda Konan Kouadio (Fiorentina), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (AS Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Sampdoria);

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.