Italia U19, i convocati per l’amichevole con la Spagna: prima chiamata per Stabile

Dopo un 2023 indimenticabile, che lo scorso 16 luglio a Malta l’ha vista tornare a vincere il Campionato Europeo a vent’anni di distanza dal primo titolo continentale, la Nazionale Under 19 inizierà il suo 2024 mercoledì 17 gennaio (ore 14.30 – diretta streaming FIGC) al Centro Tecnico Federale di Coverciano affrontando in amichevole i pari età della Spagna. Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico Bernardo Corradi per il raduno fissato domenica 14 gennaio, con il difensore dell’Inter Giacomo Stabile che è alla sua prima chiamata con la Nazionale Under 19.