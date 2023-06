Italia U20, Esposito: “Percorso fantastico. Fatto il massimo per la gloriosa nazionale”

Le parole dell'ultimo dei fratelli Esposito in evidenza anche al mondiale Under 20 disputato in Argentina

Ha fatto sicuramente vedere di che pasta sia fatto. Pio Esposito, fratello di Salvatore e Sebastiano, ultimo della dinastia tutta cresciuta nel settore giovanile dell'Inter, ha rappresentato l'Italia con altri suoi coetanei al Mondiale Under 20 disputato in Argentina nelle ultime settimane. Gli azzurri purtroppo non sono riusciti a vincere, ma hanno lottato fino alla finale. La sconfitta con l'Uruguay ha lasciato delusione, ma anche consapevolezza di un gruppo che potrà dare tante soddisfazioni.