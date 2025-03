La Nazionale Under 20 torna in campo per l'ultimo impegno nell'Elite League 2024-25: presenti i due nerazzurri tra i convocati

La Nazionale Under 20 torna in campo per l'ultimo impegno nell'Elite League 2024-25. Dopo aver collezionato tre vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime sei partite - ma gli Azzurrini sono reduci da due successi consecutivi, con sette gol segnati -, l'Italia vola in Turchia per affrontare i padroni di casa in un match in programma giovedì 20 marzo alle ore 16 italiane.