Italia U20, vittoria di misura a San Marino: Salcedo in campo 86 minuti

L'attaccante di proprietà dell'Inter e in questa stagione in prestito al Verona, Eddie Salcedo, è sceso in campo con l'Italia Under 20

Alessandro De Felice

L'Italia Under 20 di Alberto Bollini ha battuto di misura il San Marino grazie a una rete realizzata da Alessio Riccardi al 75'.

Nel successo degli 'Azzurri' spazio anche per Eddie Salcedo. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha giocato titolare e ha lasciato il campo all'86' a Tongya.