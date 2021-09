L’Italia U21 batte di misura il Montenegro: decide Colombo. In campo Mulattieri

L'Italia Under 21 di Nicolato conquista la seconda vittoria consecutiva nelle qualificazioni agli Europei di categoria

L'Italia U21 batte di misura il Montenegro nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Dopo il 3-0 al Lussemburgo, gli Azzurri vincono 1-0 grazie a una rete di Colombo. La squadra di Nicolato è al secondo posto nel Gruppo F, alle spalle della Svezia capolista a 7 ma con una gara in più. Gli scandinavi non sono riusciti ad andare oltre il pari contro i pari età della Bosnia.