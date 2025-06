Il ct degli Azzurrini ha parlato dell'attaccante dell'Inter, che non sarà a sua disposizione per l'Europeo

Carmine Nunziata, ct dell'Italia U21, nel presentare la gara di esordio dell'Europeo di categoria contro la Romania ha parlato anche di Pio Esposito, bomber principe degli Azzurrini che resterà a disposizione dell'Inter per il Mondiale per Club negli Stati Uniti e che non prenderà quindi parte alla manifestazione con la Nazionale: "Pio Esposito? Per noi era un giocatore diverso da tutti quelli che abbiamo in rosa, un attaccante centrale che ci faceva da punto di riferimento.