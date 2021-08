Italia Under 17, ben 7 i calciatori dell’Inter convocati per il torneo 4 Nazioni

Il ct Corradi ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro Israele, Belgio e Germania: raduno domenica 29 agosto

Sono 22 i convocati di Bernardo Corradi, ct dell'Italia Under 17, per il torneo 4 Nazioni, in programma a Duisburg (Germania): gli Azzurrini sfideranno Israele, Belgio e Germania. Di questi 22, ben 7 sono calciatori dell'Inter: si tratta dei portieri Calligaris e Raimondi, del difensore Aidoo, dei centrocampisti Di Maggio e Ricordi e degli attaccanti Carboni e Owusu.