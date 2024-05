Nunziata, per il 'Tournoi Maurice Revello', ha convocato 26 giocatori che si raduneranno entro la serata di domenica 2 giugno in un hotel di Fiumicino (Roma): nella lista figurano numerosi giocatori alla prima chiamata in Under 21. I difensori Bertola, Bonfanti, Fontanarosa, Pieragnolo e Veroli, i centrocampisti Faticanti, Pisilli e Zuccon, gli attaccanti Cerri, Fini, Kouda e Raimondo. La partenza per Marsiglia è prevista per il giorno successivo, con Nunziata che sarà a disposizione dei media per una conferenza stampa (con possibilità di collegamento da remoto per i media) in programma alle ore 14.30.