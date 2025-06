L’ultima panchina azzurra di Luciano Spalletti si chiude con un modesto 2-0 contro la Moldova. Un risultato che non basta a cancellare il disastro che la Nazionale ha lasciato in casa della Norvegia, né tantomeno a riaccendere le speranze verso un Mondiale 2026 che sembra sempre più lontano.

"Una vittoria senza gloria in una notte difficile. L’idea della goleada è presto sostituita dal solito concetto della sofferenza. Nel primo tempo le occasioni migliori sono della Moldova, che ha la capacità di chiudere gli spazi e farci male in contropiede. E gli ultimi dieci della partita sono da mettersi le mani nei capelli: anziché cercare il 3-0, l’Italietta fatica a uscire dalla propria metà campo. Manca l’intensità, manca il gioco, manca la precisione e non c’è traccia neppure dell’orgoglio invocato da Spalletti alla vigilia", sottolinea il Corriere della Sera.