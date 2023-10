EDICOLA / CdS: “Italia a Wembley, a casa nostra”. Bruxelles, terrore allo stadio

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla dell'Italia. "A casa nostra", il titolo scelto dal quotidiano sportivo per la gara che si giocherà a Wembley stasera "dove siamo diventati campioni". Di spalla invece quanto successo a Bruxelles : "L'Isis uccide, terrore allo stadio, vittime due tifosi scandinavi. Caccia all'uomo che ha fatto fuoco in centro urlando "Allah Akbar" e spunta un piano terribile, voleva sparare anche ad un calciatore".

Poi c'è ancora il caso scommesse in primo piano con Tonali pronto a parlare, sarà sentito dalla FIGC. "Ha deciso di collaborare, vuole trovare un accordo per ridurre la squalifica. Per Fagioli già a maggio il sequestro del telefono". E infine le parole di Conte nell'intervista a Belve anticipate: «Vorrei allenare Roma e Napoli».