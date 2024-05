Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve: "La stagione della Juventus? Le tragedie, a mio parere, sono ben altre, visto che ci sono società che non stanno lottando più per nulla in questo momento. La Juventus aveva altre aspirazioni a febbraio, siamo d'accordo, ed è stata per un momento davanti all'Inter, ma i valori non erano reali. E per quanto successo anche per vicissitudini societarie, squalifiche e varie problematiche, il terzo posto è un buonissimo risultato. È in linea con gli obiettivi prefissati".