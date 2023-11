Iuliano: “Juve sempre obbligata a giocare per lo scudetto. Su Allegri dico…”

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato così al Bobo Vieri Talk Show verso la sfida con l'Inter in programma dopo la sosta. “Sono sempre stato critico con Allegri per il gioco. Ma come sta reagendo spogliatoio e ambiente… Non so se un altro allenatore avrebbe potuto ottenere questi risultati, al di là del gioco. La Juve non ha i campioni che hanno altre squadre. La Juve è sempre obbligata a lottare per lo scudetto, ma i giocatori non li ha", le sue parole.