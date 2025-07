Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino – Sport e News, Xavier Jacobelli ha commentato la situazione di Hakan Calhanoglu all’Inter. “Il fatto che il centrocampista turco abbia riaffermato la sua intenzione di rimanere in maglia nerazzurra è una gran bella notizia per Chivu. Qualora fosse tornato in patria, tra Galatasaray e Fenerbahçe avrebbe avuto solo l’imbarazzo della scelta. Ma per l’Inter sarebbe stato un problema enorme: sostituire un elemento di così fondamentale importanza nel centrocampo sarebbe stato difficilissimo.”