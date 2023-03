Jacobelli: “Tottenham ha peccato nei confronti di Conte. Difficile che lui ora…”

Antonio Conte è senza una panchina. Il suo nome dopo l’addio al Tottenham è stato accostato a tante squadre, tra cui l’Inter. Ecco il pensiero di Xavier Jacobelli, ai microfoni di TMW, sul futuro di Conte: “Il Tottenham ha peccato nei confronti di Antonio. Li ha riportati in Champions dopo 5 anni dall’ultima volta, attualmente continua ad essere in corsa per l’Europa nonostante la rosa degli Spurs non sia paragonabile alle altre che lottano per il titolo.