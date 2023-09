Jacobelli: “Fiorentina, la sconfitta con l’Inter ha raffreddato gli entusiasmi. Ma…”

Intervenuto ai microfoni di Fiorentinanews.com, Xavier Jacobelli ha parlato del momento della Fiorentina. Il giornalista è tornato sulla sconfitta della squadra di Italiano contro l'Inter . "La Fiorentina di adesso è certamente una squadra più matura, anche perché alle spalle si è lasciata una grande stagione. Due finali, una di Coppa Italia e una di Conference League, non si raggiungono per caso, ma soltanto se la squadra è valida e già rinforzata considerevolmente dal mercato precedente".

"Intanto il primo traguardo è stato tagliato, ovvero quello di raggiungere la fase a gironi della Conference League. La sconfitta incassata a Milano ha raffreddato gli entusiasmi, ma siamo soltanto all’inizio della stagione. Tre turni di campionato non sono sufficienti per definire le qualità, la natura e le possibilità di una squadra e quali possono essere i suoi margini di miglioramento. Bisognerà aspettare fino a dopo la sosta per ulteriori controprove ma sicuramente la Fiorentina è una squadra rafforzata".