Jacobelli: “Inter, attenta al Verona: con Zaffaroni ha cambiato passo”

Le parole del noto giornalista a proposito del turno infrasettimanale che nasconde insidie non solo però per i nerazzurri

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sulla lotta Champions, che vivrà un nuovo capitolo oggi, a partire dalla Roma di José Mourinho: "La Roma vive un’emergenza infortuni importante e nonostante questo è in piena corsa per il quarto posto e per la semifinale di Europa League che torna settimana prossima. Il Monza invece ha fatto un percorso senza precedenti per una neopromossa tanto da salvarsi con sei giornate d’anticipo.”

Vlahovic sta vivendo una stagione difficile o forse è stato leggermente sopravvalutato il suo talento?

“È chiaro che la pubalgia non abbia aiutato Vlahovic, è altrettanto vero che un attaccante del valore del serbo sta pagando una stagione tormentata di tutta la squadra. Nel corso della carriera di un grande attaccante ci sono degli alti e bassi, vedremo se e come reagirà Vlahovic ma sulle sue qualità non si discute.”

Chi rischia di più tra Milan e Inter nel testa-coda contro Cremonese e Verona?

“Secondo me entrambe. Il Verona da quando lo sta allenando Zaffaroni ha cambiato passo, da gennaio in poi è rientrato nella lotta per la salvezza e nessuno se lo sarebbe aspettato. La Cremonese invece sta lottando, lo ha dimostrato anche con la Fiorentina in Coppa Italia. Nulla da togliere al lavoro di Alvini, ma è chiaro che Ballardini ha dato quell’intensità alla Cremonese che forse mancava. Queste sono partite da affrontare con la massima determinazione. Dovranno essere bravi i due allenatori a dosare al meglio le forze in vista anche di quello che arriverà tra una settimana ovvero il derby di Champions.”