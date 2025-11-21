A Sky Sport, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così in vista del derby tra Inter e Milan di domenica

Alessandro Cosattini Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 20:32)

A Sky Sport, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così in vista del derby tra Inter e Milan di domenica: “Bisseck o Acerbi al centro della difesa? Evidente che conti molto la valutazione della condizione psico-fisica dei giocatori, i confronti e i rilievi fatti dagli allenatori con gli staff. Importanti nel Milan i ritorni di Pulisic e Rabiot, le assenze la squadra le ha sentite parecchio. Allegri sa quanto possono incidere.

L’Inter parte favorita secondo me per la potenza del suo attacco, è tonato anche Thuram che manca da ottobre. Ma il Milan sa come giocare contro le grandi del campionato e spesso è riuscito a sovvertire i pronostici.

Il Milan ha rinnovato e cambiato, c’è stata una rivoluzione e il loro di Allegri diventa preponderante, soprattutto nelle sue scelte e nella tattica che adotta”.