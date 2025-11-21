FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Jacobelli: “Inter favorita nel derby, l’attacco è una potenza. Ma Allegri sa che…”

ultimora

Jacobelli: “Inter favorita nel derby, l’attacco è una potenza. Ma Allegri sa che…”

Jacobelli Inter Inzaghi
A Sky Sport, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così in vista del derby tra Inter e Milan di domenica
Alessandro Cosattini Redattore 

inter milan

A Sky Sport, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così in vista del derby tra Inter e Milan di domenica: “Bisseck o Acerbi al centro della difesa? Evidente che conti molto la valutazione della condizione psico-fisica dei giocatori, i confronti e i rilievi fatti dagli allenatori con gli staff. Importanti nel Milan i ritorni di Pulisic e Rabiot, le assenze la squadra le ha sentite parecchio. Allegri sa quanto possono incidere.

Inter
Getty

L’Inter parte favorita secondo me per la potenza del suo attacco, è tonato anche Thuram che manca da ottobre. Ma il Milan sa come giocare contro le grandi del campionato e spesso è riuscito a sovvertire i pronostici.

Jacobelli: “Inter favorita nel derby, l’attacco è una potenza. Ma Allegri sa che…”- immagine 4
Getty Images

Il Milan ha rinnovato e cambiato, c’è stata una rivoluzione e il loro di Allegri diventa preponderante, soprattutto nelle sue scelte e nella tattica che adotta”.

Leggi anche
Doppia Curva: Inter e Milan in Prefettura. Pm ai club: “Fatto tanto e si può migliorare”
Napoli, avvocato De Laurentiis tira ancora in ballo l’Inter: “Acquistò dalla Roma ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA