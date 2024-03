Jacobelli: “Juve da rafforzare. Inter ha organico migliore d’Italia e si vede”

Xavier Jacobelli, su Skysport, ha parlato della Juventus e si è riferito anche all'Inter in un confronto tra le due rose. «La FIFA ha certificato l'eliminazione del Napoli dal Mondiale per Club del 2025 e dell'accesso della Juve. In palio un premio di accesso di 50 mln e da aggiungere ci sono i soldi per la qualificazione in Champions della prossima stagione. Sul mercato estivo ci sarà possibilità di intervenire», ha sottolineato il noto giornalista.