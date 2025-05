"Con questa finale l'Inter ha portato a 138 milioni di euro i soldi garantiti da questa coppa. I risultati sul campo si coniugano a una gestione dei conti ottimale. Credo che sia il caso di rimarcare che questo 4-3 al grande Barcellona non è solo un risultato eccezionale dell'Inter ma del calcio italiano. Il calcio italiano negli ultimi 4 anni ha sempre portato una squadra in finale nelle varie coppe. Vogliamo dirle certe cose o no? Nessuno minimizza i problemi del calcio italiano, ma è una dimostrazione questa di una vitalità eccezionale".