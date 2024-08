"Non è esploso, anzi, chi lo conosce sa quanto in realtà si sia anche trattenuto nel tentativo di essere almeno misurato in quella molesta richiesta di rinforzi. Ma erano tutti li ad attenderlo e quando ha alzato la voce, Conte ha trovato migliaia di orecchie tese all’ascolto. E allora eccola qui la risposta a chi si chiedeva quanto potesse durare il sereno tra Conte e De Laurentiis, non siamo certamente di fronte all’irrimediabile rottura, ma quelli lanciati dall’allenatore sono segnali di insofferenza non trascurabili. L’equivoco maggiore riguarda Osimhen. Ma queste offerte non arrivano e la mancata cessione del nigeriano blocca il mercato. In particolare frena l’arrivo in azzurro di Romelu Lukaku, designato sostituto di Osimhen".