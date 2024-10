Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha fatto un bilancio di queste prime giornate di Serie A. Il giornalista ha posto anche l'accento sugli infortuni che condizionano il campionato. "La gerarchia sarà stabilita dalle partite di alta classifica, come quelle che si giocheranno già il prossimo weekend. La classifica è equilibrata, il Napoli è in testa con pieno merito. Ci sono squadre che stanno vivendo un ottimo momento, basti pensare alla Lazio di Baroni reduce da quattro vittorie consecutive e in testa al girone unico di Europa League. C’è poi chiaramente l’Udinese, ma penso che le squadre che possono rompere gli equilibri sono le squadre che possono accelerare ulteriormente come il Napoli che non ha l’impegno europeo e può concentrarsi solo sul campionato”.