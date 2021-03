Zenga, il figlio Jacopo firma per l’Anconitana. Giocherà in Eccellenza

Il figlio dell'ex portiere dell'Inter è stato tesserato dalla società che milita in Eccellenza nella città di Ancona

Jacopo Zenga, figlio dello storico portiere dell'Inter Walter Zenga, ha da qualche giorno firmato per l'Anconitana, squadra di Eccellenza di Ancona. Dopo aver militato tra i professionisti in Svizzera e girato tra qualche squadra in Serie D in Italia, il figlio dell'ex bandiera nerazzurra ripartirà dall'Eccellenza. Questo il benvenuto della sua nuova società: