Jair: “Che squadra la mia Inter! Corso un grande amico. Potevo finire al Milan, ma poi…”

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il brasiliano Jair, uno dei simboli della Grande Inter.

Lei segue le partite dell’Inter in tv?

“Quando posso le vedo, ma non ci sono tante occasioni. Lukaku? Già lo conoscevo dai tempi del Manchester United. Grande. Centravanti duro, difficile da marcare, buona taglia fisica. Lautaro Martínez? No, non lo conosco. Ma se è all’Inter vuol dire che è bravo. Eriksen? Neanche. Barella? No. Handanovic? Sì, questo lo conosco. Ottimo portiere“.

E la sua Inter?

“Squadrone. Giocava un bel calcio, pulito. C’erano Corso, Suárez, il portiere Sarti… Sensazionale“.

Corso purtroppo è morto lo scorso mese.

“Eravamo molto amici. Ci siamo sentiti per telefono un mese prima che morisse. Quando l’ho saputo, ho chiamato Bedin, mediano dei miei tempi all’Inter. Ho lasciato solo amici in Italia. Corso è morto di problemi cardiaci. Ma ormai è la vita…“.

Uno dei suoi figli è nato in Italia.

“Maurizio, il secondogenito. E di figli ne ho altri tre: Rogério, il più giovane; Carlos Eduardo, che ha provato ad essere giocatore a Garbagnate Milanese, giocando da mediano, e Fernando, il quale è arrivato alle giovanili del Palmeiras. Faceva l’ala sinistra. Oggi sono vecchi“.

Come fu lavorare con Helenio Herrera?

“Meraviglioso. Sapeva chiacchierare nel modo giusto coi giocatori. Conosceva il calcio sia dal punto di vista umano che atletico. Ci faceva giocare con lo stile italiano: in contropiede. Gli piaceva il calcio ben giocato. Uscite rapide dalla difesa all’attacco. In fase di impostazione c’erano Suárez e Corso che lanciavano, tutto di prima. Corso era tornante di sinistra tipo Zagallo con la nazionale brasiliana. Il nostro attacco era velocissimo. Io, Mazzola, Domenghini. C’era pure Facchetti, terzino fluidificante. Gambe lunghe: era dura fermarlo. Andavo al ristorante ogni sera con Corso, Facchetti, Suárez. Chiacchieravamo, scherzavamo. Così mi aiutarono anche a imparare l’italiano“.

Mazzola diceva: ‘quando non sapevamo cosa fare si lanciava Jair sulla destra …’

“Ero veloce, dribblatore. Pure Mazzola era rapido: in uno spazio di dieci metri in area dribblava e tirava in porta. Con tutti i palloni che gli arrivavano, metteva sempre a dura prova la difesa avversaria“.