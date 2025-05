Jeda su Napoli-Cagliari: “Giulini è tifoso dell’Inter ma non credo che…”

"E' una partita importante per il Napoli. Io credo che il Cagliari abbia adempiuto ai suoi impegni. Nonostante la grande rivalità che c'è tra Napoli e Cagliari, che c'è più tra i tifosi, non credo che in questo momento sia una priorità andare a fare una guerra contro il Napoli. Non avrebbe senso. Il Cagliari è già proiettato alla prossima stagione. Il Napoli deve concentrarsi su se stesso e pensare di fare una grande partita.