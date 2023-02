Champions, Joao Mario: “L’Inter è veramente forte. Col Porto sarà 50 e 50 perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Joao Mario ha parlato anche di Inter-Porto , andata degli ottavi di Champions League in programma il 22 febbraio a San Siro.

Per l'ex centrocampista nerazzurro sarà una sfida equilibrata: "L'Inter è veramente forte, secondo me sarà 50 e 50 perché sono due squadre simili. L'Inter ha tanta qualità e può fare bene così come il Porto".