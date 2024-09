La posta in gioco è il ritorno di João Mário in Portogallo per firmare con il Benfica, nel 2021/22. Secondo lo Sporting la rescissione del centrocampista dal club italiano non è stata altro che una manovra per aggirare la clausola antirivalità, oltre al diritto di preferenza , che era stata stipulata nell'accordo tra Inter e Sporting del 2016. Il centrocampista non avrebbe potuto tornare a giocare in Portogallo senza il benestare dello Sporting.