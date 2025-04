Questa sera l'Inter affronterà il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri devono difendere il vantaggio dell'andata, non sarà semplice contro una squadra come quella di Kompany. Per Filip Joos, giornalista di Sporza, la squadra di Inzaghi ha, invece, buone possibilità di passare il turno. "Ho pensato che la partita di andata fosse stata fantastica. È pazzesco quello che ha fatto l'Inter lì. Tre difensori centrali intelligenti, un centrocampo pieno di intelligenza calcistica e due attaccanti che possono trarre vantaggio l'uno dall'altro".