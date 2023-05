Sport – Jordi Alba lascia il Barcellona: l’Inter lo ha sempre seguito. In passato…

Jordi Alba e il Barcellona si dicono addio: l'esterno sinistro spagnolo e il club blaugrana hanno annunciato la rescissione consensuale del contratto con una stagione di anticipo. Se ne va, quindi, un altro pezzo della storia recente dei catalani, capace di conquistare ben 18 trofei in 11 anni.

Il suo nome tornerà ora di attualità in ottica mercato: secondo il quotidiano Sport, l'intenzione di Jordi Alba è quella di continuare a giocare ai massimi livelli. La scorsa stagione il Barcellona lo "invitò" all'ultimo minuto ad andare all'Inter, cosa che al giocatore e al suo entourage non è piaciuta affatto. I nerazzurri hanno sempre seguito molto da vicino l'esterno classe '89, così come l'Atletico Madrid, che potrebbe ravvivare l'interesse a maffior ragione se Carrasco dovesse finire proprio ai catalani.