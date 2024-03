Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l'Inter, Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato così della partita: "Abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi: il pareggio ci sta, potevamo anche vincere. Questo dimostra la forza del gruppo nonostante le difficoltà: siamo ancora Campioni d'Italia in carica fino a giugno e dobbiamo difenderlo fino all'ultima partita. Ci crediamo alla Champions, la matematica ci dà ancora la possibilità di sognare: dobbiamo dare tutto per entrarci. Acerbi? Quello che succede in campo resta lì: si è scusato, è andato un po' oltre con le parole. E' un bravo ragazzo, ha chiesto scusa e quando l'arbitro fischia va tutto a posto. In campo ci sta dire di tutto, lui ha visto che è andato oltre e ha chiesto scusa. Spero non accada più, è un ragazzo intelligente".