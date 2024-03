"La preferenza per Bento - che ha pure passaporto italiano... - è data dalle sue potenzialità: i due principali club in Premier hanno portieri brasiliani (Ederson il Manchester City e Alisson il Liverpool) e mettersi in casa il possibile numero uno della Seleção (Bento ha 24 anni, i colleghi hanno già tagliato il traguardo dei trenta) può essere una mossa strategicamente vincente per un club, quale è l'Inter, obbligato anche a pensare in ottica player trading.

In quest'ottica però la gara da titolare giocata da Bento a Wembley può essere un problema, visto che l'Athletico Paranaense intende monetizzare al massimo dalla sua cessione: motivo per cui dovrà essere a tenuta stagna il patto stretto tra l'Inter e Bento, unica strada possibile per scongiurare pericolosissime aste al rialzo, cosa che evidentemente il club nerazzurro non può certo permettersi".

