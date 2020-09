Julio Cesar: “Lavorare all’Inter? Non si sa mai. Attenzione a Brazao. Stankovic jr…”

Ospite nella sala trofei dell’Inter, Julio Cesar ha risposto alle domande dei tifosi nerazzurri nel corso di una diretta Instagram.

La miglior parata?

“Quella su Messi nella semifinale di Champions, è stata bellissima. Ne ho fatte tante, ma quella era speciale per la partita, per il giocatore…“.

Miglior gol subito?

“Il cucchiaio di Totti, mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Ero al mio primo anno all’Inter e non sapevo avesse questi colpi. Da quel momento in poi sono sempre rimasto sotto la traversa contro di lui“.

Cosa fai oggi?

“Ho aperto un’agenzia di procura sportiva, voglio aiutare i giovani a realizzare i loro sogni. Penso di avere la possibilità di aiutare i giovani a diventare professionisti“.

Un giovane da consigliare all’Inter?

“Ne dico uno, ma è già dell’Inter: è Gabriel Brazao, che ora gioca in Spagna“.

La tua partita più bella con l’Inter?

“Sono state tante, se devo sceglierne una dico la finale di Champions League“.

Un ringraziamento ai tifosi dell’Inter.

“Sono meravigliosi, ogni volta che torno a Milano ne trovo qualcuno con cui parlare. Fate parte della mia vita“.

Ti piacerebbe lavorare all’Inter in futuro?

“Non posso rispondere, c’è il presidente qui… In futuro non si sa mai, ma il rapporto che ho con l’Inter è molto bello per tutto quello che è successo. Quando posso vengo sempre qui a Milano, è sempre molto bello“.

Sei più forte di Buffon?

“Bella domanda… Penso che ognuno abbia le sue caratteristiche, e poi anche Gigi rimarrà nella storia del calcio. Ha tutto il mio rispetto, è un campione“.

Cosa pensi di Filip Stankovic?

“Non l’ho visto ma dicono che è bravo. Sono felice perché l’ho visto da bambino e vederlo far bene nel mio ruolo è un orgoglio per me, poi Deki per me è un fratello e vedere suo figlio seguirlo nel lavoro che ha fatto lui è bello. Gli auguro tanti successi“.