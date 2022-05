J. Cesar: “Handanovic ha fatto la storia dell’Inter. Radu? I tifosi non dovrebbero…”

Intervistato da Goal, l'ex portiere brasiliano ha toccato diversi temi caldi di casa Inter

Intervistato da Goal.com, Julio Cesar ha parlato di Samir Handanovic e del futuro portiere dell'Inter, André Onana. Inoltre il brasiliano ha difeso Ionut Radu per il clamoroso errore a Bologna. "Sappiamo che il Milan ha una grande opportunità, ma sarà dura per entrambe le squadre fino alla fine della stagione. Sanno che non possono perdere punti in questo momento, Io, da tifoso interista, spero che l'Inter possa aggiungere la seconda stella sulla maglia. Sarebbe fantastico per l'Inter".