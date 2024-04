"La classifica è sempre giusta, ci manca l'ultima pazzia per spingere forte e ottenere qualcosa che tre mesi non avrei pensato possibile: dobbiamo andare avanti così, l'unico rammarico è legato ai tanti infortuni". Il tecnico del Torino, Ivan Juric, continua a credere fortemente all'Europa.

"Sono soddisfatto della mia squadra, ma la differenza tra noi e chi lotta per salvarsi è minima - spiega alla vigilia della trasferta di Empoli - di conseguenza in Toscana sarà molto complicata. Li ho visti a San Siro contro l'Inter e mi sono piaciuti, non penso minimamente al derby contro la Juve della prossima settimana".