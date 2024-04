Festa (Sole 24 Ore): “Oaktree darà tempo a Zhang. Due ipotesi per l’Inter”

Con un tweet, il noto giornalista del Sole 24 Ore Carlo Festa aggiorna sulla situazione societaria dell’Inter. Ecco le sue parole: “Inter, come già anticipato dal Sole 24 Ore dieci giorni fa, negli ambienti finanziari circola l’ipotesi che Oaktree prolungherà per breve tempo accordo con Zhang in modo da dargli più tempo per trovare alternativa: un compratore o un rifinanziatore”, si legge. Ricordiamo che il prestito da restituire a Oaktree è cresciuto, causa interessi, fino a 375 milioni di euro.