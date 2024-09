"Non è tutto da buttare. De Rossi ha fatto un grande lavoro, anche nel modo di organizzare il lavoro a Trigoria. I giocatori sono abituati bene e la squadra è a un buonissimo livello". Ivan Juric parla così nella prima conferenza stampa da allenatore della Roma. "Penso che la squadra abbia dato tutto a Daniele - ha aggiunto -. Io non ho percepito problemi, penso che nel caso degli allenatori i risultati sono tutto e non arrivando rischi l'esonero". Parlando dell'occasione di allenare la Roma ha proseguito: "Io lavoro da 14 anni e sono tutte occasioni, poi è chiaro che la Roma è la squadra più grande che ho allenato, è una grandissima occasione. Quando è così non ci pensi al contratto, devi solo dimostrare di essere capace. La rosa è ottima".