Juric: “Ottavo posto sarebbe inaspettato. Più che all’Inter penseremo a noi”

«Dobbiamo giocare felici e liberi, non devono esserci pressioni: vogliamo centrare l'ottavo posto, sarebbe un traguardo inaspettato ma anche un giusto premio». Così il tecnico del Torino , Ivan Juric , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata di campionato contro l'Inter .

«La maggior insidia domani? In Italia le cose sono cambiate. Lottano tutti, anche chi non ha obiettivi punta a vincere e inguaia chi deve lottare per qualcosa. L’Inter farà lo stesso, ma noi non dobbiamo pensare agli avversari. Dobbiamo pensare a noi e giocare come fatto ultimamente», ha detto sulla sfida contro i nerazzurri.