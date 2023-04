Il Giornale – Juve, aria pesantissima: situazione contabile drammatica. Probabili svolte…

Dalle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli analizza la situazione della Juventus. I bianconeri attraversano un momento complicato, in campo e soprattutto fuori. "La cosiddetta corsa per un posto in champions è roba ristretta alle due romane e alle due milanesi, a meno di un colpo di coda dell'Atalanta. Personalmente lascio fuori la Juventus sulla quale circola aria pesantissima. Sono probabili svolte che possono sconvolgere il suo presente e condizionare il suo futuro, non c'è soltanto il tribunale ma una situazione contabile drammatica".