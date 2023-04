Juve, chiusura Curva Sud post cori razzisti a Lukaku: udienza appello il 19 aprile

Nello stesso giorno in cui il Collegio di Garanzia presso il Coni si esprimerà sulla penalizzazione per le plusvalenze, si discuterà il ricorso per la chiusura del primo anello

Mercoledì prossimo, 19 aprile, alle 13, è stata fissata l'udienza a sezioni unite della Corte d'appello della Figc. Si esprimerà sulla chiusura del primo anello della tribuna Sud dell'Allianz Arena in vista di Juve-Napoli. Doppio appuntamento quindi per la società bianconera che nello stesso giorno, alle 14.30, ha appuntamento con il Collegio di Garanzia presso il Coni. Sul tavolo in quel caso il ricorso sulla penalizzazione di meno 15 per il caso plusvalenzeinflitto dalla Corte d'Appello della Federazione.