Malagò: “Juve? Molti hanno fatto considerazioni, io non aggiungo altro. C’è chi valuta”

«Sono contento che mi facciate la domanda sulla Juve perché bisogna specificare che non è il Collegio di Garanzia del Coni, ma il Collegio di Garanzia presso il Coni, vuol dire che fisicamente si riuniscono nell'ente pubblico. Sono qui a Milano per i lavori di Milano-Cortina e abbiamo incontrato Thomas Bach. Ci sono molte persone, che ruotano attorno a istituzioni e sport che si sono espresse facendo delle considerazioni. Io non le faccio, a parte che ci sono delle persone molto competenti come curriculum e conoscenze, che poi uno può condividere o no sotto un profilo tecnico o giuridico, ma sono persone scelte in modo terzo e faranno le loro valutazioni. Io non mi permetto di aggiungere altro», ha risposto il numero uno del Coni.