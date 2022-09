Juve, Cobolli Gigli: “Come uscire dalla crisi? Con Allegri e una squadra che…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato così del momento no dei bianconeri: "Come uscire dalla crisi? Con Allegri e una squadra che faccia veramente gruppo. La cosa però è molto complicata perché intanto bisogna andare a vincere a Monza, però penso alla Champions, dove serve un miracolo perché la Juventus ha dimostrato tante difficoltà e ha avuto una lezione di calcio sia con il PSG che con il Benfica. Allegri deve avere la capacità di stimolare i giocatori, ma c’è qualcosa che non funziona e non sa ancora neanche Allegri cosa, la squadra parte magari anche bene però poi si sgonfia ai primi problemi, c’è qualcosa di psicologico".