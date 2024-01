Sky – Juve, Chiesa anche oggi ha lavorato a parte: è da valutare per l’Empoli

Non è ancora recuperato Federico Chiesa in casa Juventus: è da valutare per l'Empoli. Obiettivo Inter invece per Rabiot

Non è ancora recuperato Federico Chiesa in casa Juventus. Anche oggi - fa sapere Sky Sport - lavoro a parte per l’attaccante. È in dubbio per l’Empoli, non si correranno rischi visto che la gara successiva sarà con l’Inter: saranno decisivi i prossimi allenamenti per lui (è da valutare giorno dopo giorno, ma resta fiducia per la panchina). Certamente out alla prossima Adrien Rabiot: ha nel mirino l’Inter, con l’Empoli non ci sarà per un problema al polpaccio.