Allegri: “Inter-Juve? Partita meravigliosa, loro favoriti. Devo smetterla con battute perché…”

La squadra ha fatto comunque una buona partita. Non ci siamo disordinati e abbiamo cercato di vincere la partita, abbiamo avuto due situazioni favorevoli nel primo tempo, siamo andati subito in vantaggio nel secondo tempo. Non puoi vincerle tutte, bellka partita, c'è stato imprevisto dell'espulsione ma dobbiamo comunque fare i complimenti all'Empoli.

-Ingenuità di Milik?

sono cose che capitano nel calcio., Milik veniva da buone prestazioni. Siamo stati bravi, allunghiamo la serie positiva e perdere in casa ci avrebbe fatto molto più male.

-La situazione dell'infermeria in vista della gara con l'Inter: acciaccato Mckennie e come stanno Chiesa e Rabiot?

Stanno meglio, dovremmo averli a disposizione ma non è questione della gara con l'Inter. Noi dobbiamo arrivare a fine maggio nei primi quattro posti. Essere in questa posizione oggi nessuno se l'aspettava a inizio anno e siamo contenti per quello che facciamo. Non è un pari che ci deve buttare giù, non si possono vincere tutte le partite. Se c'è qualcuno che ci riesce significa che è stato più bravo.

-Yldiz perché non è entrato prima?

Sì, poteva entrare prima e magari perdevamo. Col senno di poi si costruiscono città fantasma e palazzi. L'ho vista così in quel momento, due situazioni favorevoli dopo l'uno a zero e Cambiaso lì scivola, un punto è stato molto importante.

-Rabbia del pari di oggi spinta in più contro l'Inter?

Guardare al derby d'Italia, partita bella, meravigliosa da giocare, stadio pieno andremo lì per fare una bellissima partita contro la squadra più forte del campionato, ripeto, la netta favorita per lo scudetto.

-Non le piace parlare di scontro diretto. Il risultato di Milano quanto determina ?

Nel calcio si gioca partita dopo partita. Oggi ci si aspettava una vittoria facile, ma gli imprevisti sono dietro l'angolo e bisogna essere bravi a gestirli. Prima o poi doveva capitare che rimanevamo in dieci, non era mai successo finora in questa stagione.

-Ieri ha parlato di tennis, tornando all'ippica, la Juve resta cavallo da paraocchi?

Mi sa che ora che smetto di fare le battute, la mia livornesità non piace a tutti. A Livorno ci prendiamo in giro tutti, per noi è normalità, devo smettere, mi spiace aver urtato la sensibilità di qualcuno.

(fonte: DAZN)

