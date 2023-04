Calvo: “Ci aspettiamo che i 15 punti ci siano stati ridati per sempre. Ora per Juve e rivali…”

«Sono state due giornate intense. Siamo concentrati sulla partita ma siamo stati in attesa tutto il giorno, non è mai facile. È arrivata tardi la sentenza, ma con la massima serenità devo dire. Soddisfazione parziale o totale? Innanzitutto c'è il rammarico per i dirigenti per i quali non è stato accolto il ricorso e soddisfazione per i dirigenti per i quali è stato accolto, come per Nedved».Francesco Calvo, CFO della Juve, ha parlato prima della gara contro lo Sporting, di Europa League, e si è soffermato sull'annullamento dei quindici punti di penalizzazione da parte del Collegio di Garanzia presso il Coni.