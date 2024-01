EDICOLA / CdS: Hard Juve, non molla mai: -2 dall’Inter. Caso Bastoni, Rocchi: “Errore”

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.