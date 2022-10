Juve-Inter, l’annuncio della Curva Nord: “Niente trasferta per motivazioni ben note”

La Curva Nord dell'Inter non ci sarà all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 6 novembre, in occasione della trasferta in casa della Juventus.

"La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest'anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti". .