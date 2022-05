Finale Coppa Italia, verso Juventus-Inter: prezzi e informazioni sui biglietti

Tutte le informazioni sui biglietti di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia in programma mercoledì 11 maggio all'Olimpico

Alessandro Cosattini

Juventus-Inter, la finale di Coppa Italia Frecciarossa, è in programma mercoledì 11 maggio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Sarà la 14ª finale nella competizione per i nerazzurri, giunti all'ultimo atto di questa edizione dopo aver eliminato Empoli, Roma e Milan. Di fronte la Juventus, nella terza sfida contro i bianconeri nella finale di Coppa Italia.

Da martedì 2 maggio inizia la vendita dei biglietti per assistere alla sfida. Sono previste due fasi, più una eventuale terza relativa alla vendita libera.

SETTORI RISERVATI AI NERAZZURRI E PREZZI DEI BIGLIETTI

Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.

Questi i prezzi stabiliti dalla Lega Serie A per l’evento:

Tribuna Monte Mario – 190 euro;

Tribuna Tevere – 135 euro;

Distinti – 50 euro;

Curve – 35 euro;

Non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore – Gratuito;

Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età – Ingresso gratuito senza diritto di posto

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI: REGISTRAZIONE SU VIVATICKET

I tagliandi per la sfida saranno in vendita dal lunedì 2 maggio 2022 dalle ore 12. Per poterli ottenere, i tifosi interessati dovranno accedere al sito di Vivaticket, registrarsi sulla piattaforma e successivamente procedere all’acquisto.

FASE 1: DAL 2 AL 4 MAGGIO BIGLIETTI RISERVATI AGLI ABBONATI 19/20

La prima fase di vendita inizierà il 2 maggio e si concluderà alle ore 9 del 4 maggio 2022 è riservata agli abbonati nerazzurri alla stagione 19/20. Potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 19/20.

Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera SiamoNoi, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAA per concludere l’acquisto (esempio: 007200000000 – GGMMAAA).

FASE 2: ABBONATI E SOCI INTER CLUB

La seconda fase di vendita sarà attiva dalle ore 10:00 del 4 maggio alle ore 9:00 del 5 maggio e sarà riservata agli abbonati 19/20 più i soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club attivi per la stagione 21/22.

Sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera socio Inter Club, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAA per concludere l’acquisto (Esempio: S0000000000-GGMMAAA).

EVENTUALE FASE 3: VENDITA LIBERA

La terza e ultima fase di vendita dei biglietti residui, libera per tutti, inizierà eventualmente alle ore 12 di giovedì 5 maggio.

INFO ACCESSO TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Dalle ore 12:00 del 2 maggio e fino a esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati.

L'accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne. L'accredito dei titoli d'accesso potrà avvenire cliccando al seguente link: https://www.inter.it/it/stadio/disabili-allo-stadio

La disponibilità è di massimo 200 posti disponibili (80 disabili in carrozzina + 20 non in carrozzina e 100 accompagnatori) in Tribuna Tevere lato Nord.

(Fonte: Inter.it)