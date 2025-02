FCIN1908 / Juve-Inter, Inzaghi ha preso la decisione su Marcus Thuram

Il pareggio del Napoli in casa della Lazio consegna all'Inter un assist imperdibile. I nerazzurri, battendo la Juve, salirebbero in vetta

Il pareggio di ieri del Napoli in casa della Lazio consegna all'Inter un assist imperdibile. I nerazzurri, infatti, battendo la Juve avrebbero la chance di tornare in vetta alla classifica dopo un lungo inseguimento alla squadra di Conte. Per farlo, Simone Inzaghi dovrà fare a meno almeno inizialmente di Marcus Thuram .

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, infatti, il francese stasera andrà in panchina, pronto a subentrare. Thuram, alle prese con il dolore alla caviglia, non ha l'autonomia per giocare 90 minuti e per questo non verrà rischiato dal primo minuto.